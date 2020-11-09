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Пашинян заперечує втрату контролю над Шуші

Єреван, Понеділок 09 листопада 2020 18:00
Пашинян заперечує втрату контролю над Шуші
Фото: Нікол Пашинян (facebook.com tv360)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заперечує втрату контролю над містом Шуші (Шуша) в Нагірному Карабасі. Раніше у Нагірному Карабасі заявили про втрату контролю над населеним пунктом.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Пашинян повідомив, що бої між вірменськими та азербайджанськими військами за місто, яке знаходиться біля Степанакерта - столиці невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, - досі тривають.

"Бої за Шуші тривають", - заявив вірменський прем'єр.

Зазначимо, бої в Нагірному Карабасі тривають вже декілька місяців. Азербайджанські сили поступово повертають контроль над окупованою Вірменією територією. Сьогодні азербайджанські військові дійшли до міста Шуші.

Нагадаємо, в Баку заявляли, що місто Шуші взяте в оточення азербайджанськими військовими.

Пізніше представник невизнаної Нагірно-Карабаської республіки повідомив про втрату контролю над Шуші. Він додав, що азербайджанські військові вже підходять до Степанакерта.

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Новини України В світі АрменияАзербайджанНагорный КарабахНікол Пашинян

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