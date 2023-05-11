Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле, есть раненые

Азербайджан и Армения 11 мая обвинили друг друга в обстрелах на границе, в результате чего ранения получили солдаты обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерства обороны Азербайджана и Армении .

В Баку утверждают, что вечером 10 мая подразделения ВС Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района открыли интенсивный огонь из различных видов стрелкового оружия по позициям азербайджанских военных, "намеренно совершив провокацию".

В Минобороны Азербайджана отметили, что в результате был тяжело ранен в голову один солдат, которого доставили в больницу.

"Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня", - подчеркивают в военном ведомстве.

Кроме того, добавили в министерстве, утром 11 мая армянские военные начали вести минометный обстрел позиций азербайджанской Армии с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района.

Минобороны Азербайджана заявляет, что в ответ "были приняты необходимые ответные меры".

"Вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении", - подчеркивают в Баку.

В Ереване в свою очередь заявили, что утром 11 мая подразделения ВС Азербайджана открывали огонь из артиллерии и минометов в сторону позиций армян, расположенных в направлении Сотка.

В Минобороны Армении также сообщают, что были ранены трое их солдат.

"Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по машине скорой помощи с раненым военнослужащим. Подразделениями Вооруженных Сил Республики Армения принимаются соответствующие защитные и профилактические меры", - говорится в сообщении военного ведомства.

Также армянская сторона утверждает, что заявления азербайджанской относительно вечерней стрельбы на границе "не соответствует действительности".