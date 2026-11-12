ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Азербайджан поможет усилить Украину в преддверии зимы, - Зеленский

15:13 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Азербайджан поможет усилить Украину в преддверии зимы, - Зеленский Фото: Ильхам Алиев и Владимир Зеленский (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Азербайджан внесет свой вклад в укрепление Украины накануне грядущей зимы и на фоне усиления российских атак.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы государства, 12 ноября он принимает участие в саммите Европейского политического сообщества в Дублине.

Первым пунктом программы стали переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Зеленский обратил внимание на то, что отношения между странами развиваются, поэтому на этот раз стороны сосредоточились на приоритетных направлениях сотрудничества.

"Прежде всего - Drone Deal. Есть заключенные контракты, работаем, чтобы масштабировать заказ. Также говорили о присутствии азербайджанского бизнеса в Украине. Ценим то, что компании остаются и работают для наших людей, часто, несмотря на подлые российские удары", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили вызовы и проблемы, с которыми сталкивается Украина на фоне усиления российских атак.

"Будем благодарны, если сейчас Азербайджан тоже найдет возможность поддержать украинскую критическую инфраструктуру и логистику перед зимой. Поручили командам поработать над этим. Спасибо!", - подытожил Зеленский.

Кстати, ранее Зеленский поручил проверить отчеты из областей по ситуации с отоплением.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Ильхам Алиев Азербайджан Война России против Украины
Новости
Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек
Путин предложил гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone