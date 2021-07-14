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Азербайджан повідомив про поранення військового через перестрілку на кордоні з Вірменією

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Баку, Середа 14 липня 2021 12:10
Азербайджан повідомив про поранення військового через перестрілку на кордоні з Вірменією Фото: на кордоні Вірменії та Азербайджану сталася стрілянина (Flickr)
Автор: Анастасія Рокитна

На кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка. Азербайджанська сторона заявила про поранення військового.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони Азербайджану.

Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі на кордоні. Крім того, раніше вірменська сторона повідомила про загибель військового через перестрілку.

В даний час ситуація в зазначеному напрямку стабільна, оперативна обстановка контролюється підрозділами військ ЗС Азербайджану, повідомили в прес-службі.

У Міноборони Вірменії заявили, що підрозділи ЗС Азербайджану спробували провести інженерні роботи для просування позицій.

Нагадаємо, на кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка.

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