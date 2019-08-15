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АЗ - Маріуполь: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    15.08.2019 - 18:06
АЗ - Маріуполь: прогноз букмекерів
Фото: АЗ Алкмаар " - "Маріуполь" (twitter.com/AZAlkmaar)

Фахівці вважають фаворитом голландський клуб

"Маріуполь" і алкмаарский АЗ зійдуться у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 21:30, а дивитися гру можна на каналі "Футбол 1".

15 серпня 21:30
Гаага, стадіон "Карс Джинс"

Букмекерські компанії вважають, що в АЗ більше шансів на перемогу в матчі. Перемогу підопічних Олександра Бабича оцінили в 14.50, тоді як на АЗ можна поставити з коефіцієнтом 1.18. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 6.50.

На прохід АЗ в наступний раунд приймаються ставки з коефіцієнтом 1.13, на "Маріуполь" - 5.50.

До речі, АЗ Алкмаар був змушений змінити місце проведення матчу проти "Маріуполя" з-за обрушентя частини даху.

У першому матчі команд в Одесі була зафіксована безгольова нічия. Відзначимо, що цей поєдинок пройшов на нейтральному для команд полі. УЄФА не дозволив "Маріуполю" проводити домашні еврокубоковые поєдинки в рідному місті.

Нагадаємо, успіх "Маріуполя" в двоматчевому протистоянні з голландським клубом виведе команду на переможця в парі "Антверпен" (Бельгія) - "Вікторія" Плзень (Чехія).

На вихідних команди провели матчі у внутрішніх чемпіонатах. Так, азовці розписали нічию з "Карпатами" на виїзді - 1:1. А голландський колектив впевнено переграв "Валвейк" з рахунком 2:0.

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