Аякс - Реал: анонс матчу

Фото: "Аякс" - "Реал" (twitter.com/ChampionsLeague)

Готуємося до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Амстердамський "Аякс" на своєму полі прийме мадридський "Реал" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". За добу до гри УЄФА змінив арбітра матчу. Букмекери вважають "королівський клуб" фаворитом поєдинку.

13 лютого 21:55

Амстердам, стадіон імені Йохана Кройффа

В рамках найпрестижнішого єврокубку клуби змагалися 12 разів. Чотири рази перемагав "Аякс", сім перемог на рахунку "Реала", ще один матч закінчився внічию. Голландці в цих матчах забили 10 голів, "вершкові" - 24.

Востаннє команди перетиналися на груповому етапі Ліги чемпіонів-2012/13. Тоді двічі був зафіксований рахунок 4:1 на користь "Реала". Останні перемоги амстердамців над "королівським клубом" датовані 1995 роком (1:0 вдома і 2:0 на виїзді), коли голландці виграли Лігу чемпіонів.

На груповому етапі турніру нинішнього сезону "Аякс" зустрічався з "Баварією", "Бенфікою" і АЕКом, і вийшов з квартету в наступний раунд з другого місця без жодної поразки. Мадридський клуб виграв свою групу, де чинний володар трофею боровся з "Ромою", "Вікторією" і ЦСКА.

Напередодні матчу "Аякс" не зможе розраховувати на резервного воротаря Бруно Варелу, а також на Лісандро Магаллана, Кареля Ейтінга і Хассані Банді. У "Реала" в лазареті Люка Зідан, Хесус Вальєхо, Маркос Льоренте та Іско.

Орієнтовні склади:

"Аякс": Онана; Мазрауі, де Ліхт, Блінд, Тальяфіко; де Йонг, ван де Беек, Шене; Зіеш, Дольберг, Тадич

"Реал": Куртуа; Карвахаль, Рамос, Варан, Регілон; Модріч, Каземіро, Кроос; Бейл, Бензема, Вінісіус