"Аякс" хоче продовжити контракт з головним тренером тен Хагом

Керівництво "Аякса" задоволене результатами команди і має намір підписати новий контракт з головним тренером Еріком тен Хагом. Про це повідомляє De Telegraaf.

Чинна угода 49-річного голландського фахівця розрахована до літа 2020 року. Амстердамський клуб має намір запропонувати наставнику контракт до 2024 року. Спортивний директор клубу Марк Овермарс повідомив, що переговори почнуться найближчим часом.

Тен Хаг вивів "Аякс" в півфінал Ліги чемпіонів, де команда зіграє з "Тоттенхемом".

У чемпіонаті Голландії амстердамці після 30 турів ділять перше місце з ПСВ (по 74 очки). "Аякс" також зіграє в фіналі Кубка Голландії - 5 травня з "Виллемом II".