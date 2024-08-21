Автопилот в машине: почему большинство водителей не доверяют технологиям

В большинстве новых авто сегодня можно найти по несколько систем, заменяющих водителя в определенных ситуациях. Но опросы показывают, что большинство владельцев их не использует. Интересно разобраться, почему да?

Начать стоит с того, что полноценного, 100% автопилота на серийных автомобилях сегодня не предлагает ни один автопроизводитель. Даже славная система Tesla Autopilot с максимальным пакетом Full Self-Driving (FSD) на самом деле (и официально также) не является автопилотом, потому что не дает возможности машине ехать совсем без участия водителя. Но есть некоторые функции и конкретные маневры, которые машина вполне способна выполнять своими силами.

Что может сегодня автомобильный автопилот

Производители даже самых "продвинутых" самоуправляемых систем на серийных автомобилях официально позиционируют их как электронных помощников водителя. Называя человека главным в управлении машиной и ответственным за все последствия. Собственно, это не мешает многим автомобилям (не только Tesla) самостоятельно выполнять следующие маневры:

Параллельная и перпендикулярная парковка;

Удержание в полосе движения;

Смена полосы движения;

Распознавание дорожных знаков;

Распознавание опасных объектов на дороге – машины, пешеходы, велосипедисты;

Распознавание сигналов светофора и остановка на красный;

Самостоятельно подъезжать к водителю из глубины парковки по вызову с брелка или по телефону.

В этом списке действительно полезные функции, которые придают удобства в управлении машиной и повышают безопасность движения. При этом удивительно, что проводимые в некоторых странах опросы свидетельствуют: около половины водителей не пользуются возможностями самоуправления. В том числе и такой наиболее понятной и вроде бы безопасной функцией, как автоматическая парковка.

Почему водители не пользуются автопилотом

По мнению экспертов автомобильного рынка и технических специалистов, главная причина игнорирования помощи со стороны электронных ассистентов – недоверие. Причем недоверие не только к конкретной системе и своему авто, но и к слишком радикальным усовершенствованиям как таковым.

Ведь абсолютное большинство нынешних пользователей таких машин начинали свою водительскую карьеру за рулем обычного автомобиля, часто – с механической трансмиссией. То есть для них более естественно понимать, что они контролируют все поведение автомобиля. И психологически передать машине часть своих водительских функций таким владельцам трудно – нужен определенный ментальный излом.

Не придают решимости в передаче управления и сообщения о приключениях с самоуправляемыми автомобилями, которые время от времени появляются из СМИ. На самом деле большинство таких ДТП вызвано не ошибками техники, а человеческим фактором, но во-первых, не все ошибочные корреспонденции потом опровергаются, а во-вторых, "осадок", как говорится, остается.

Кратко

Полное доверие к автопилоту обязательно придет. Когда он станет настоящим автопилотом, когда докажет свою надежность безаварийным пробегом в течение миллионов километров и покажет, что может "выруливать" даже из аварийных ситуаций. Примеру искать недалеко: в авиации автопилот тоже приживался непросто, а сегодня о возможностях летающих беспилотников мы узнаем по каждому выпуску новостей. Или, к сожалению, просто посмотрев в окно.