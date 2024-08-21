Автопілот у машині: чому більшість водіїв не довіряє технологіям

В більшості нових авто сьогодні можна знайти по кілька систем, які замінюють водія в певних ситуаціях. Але опитування показують, що більшість власників їх не використовує. Цікаво розібратись, чому так?

Почати варто з того, що повноцінного, 100-відсоткового автопілота на серійних автомобілях сьогодні не пропонує жоден автовиробник. Навіть славнозвісна система Tesla Autopilot з максимальним пакетом Full Self-Driving (FSD) насправді (і офіційно також) не є автопілотом, бо не дає можливості машині їхати зовсім без участі водія. Але є деякі функції і конкретні маневри, які машина цілком спроможна виконувати самотужки.

Що може сьогодні автомобільний автопілот

Виробники навіть найбільш "просунутих" самокерованих систем на серійних авто офіційно позиціонують їх як електронних помічників водія. Називаючи людину головним у керуванні машиною і відповідальним за всі наслідки. Власне, це не заважає багатьом автомобілям (не тільки Tesla) самостійно виконувати такі маневри:

Паралельне і перпендикулярне паркування;

Утримання в смузі руху;

Зміна смуги руху;

Розпізнавання дорожніх знаків;

Розпізнавання небезпечних об’єктів на дорозі – машини, пішоходи, велосипедисти;

Розпізнавання сигналів світлофора і зупинка на червоний;

Самостійно під’їжджати до водія з глибини парковки за викликом з брелка чи за телефоном.

В цьому переліку є справді корисні функції, які додають зручності в управлінні машиною і підвищують безпеку руху. При тому дивно, що проведені в деяких країнах опитування свідчать: близько половини водіїв не користуються можливостями самокерування. У тому числі і такою найбільш зрозумілою і начеб то безпечною функцією, як автоматичне паркування.

Чому водії не користуються автопілотом

На думку експертів автомобільного ринку і технічних фахівців, головна причина ігнорування допомоги з боку електронних асистентів – недовіра. Причому недовіра не тільки до конкретної системи і свого авто, а до надто радикальних удосконалень як таких.

Адже абсолютна більшість нинішніх користувачів таких машин починали свою водійську кар’єру за кермом звичайної автівки, часто – з механічною трансмісією. Тобто для них більш природньо розуміти, що вони контролюють усю без винятку поведінку автомобіля. І психологічно передати машині частину своїх водійських функцій таким власникам важко – потрібен певний ментальний злам.

Не додають рішучості в переданні управління і повідомлення про пригоди з самокерованими автомобілями, що час від часу з’являються з ЗМІ. Насправді більшість таких ДТП спричинені не помилками техніки, а людським фактором, але по-перше, не всі хибні кореспонденції потім спростовуються, а по-друге, "осадочок", як то кажуть, залишається.

Коротко

Повна довіра до автомобільного автопілота обов’язково прийде. Коли він стане справжнім автопілотом, коли доведе свою надійність безаварійним пробігом протягом мільйонів кілометрів і коли покаже, що може "вирулювати" навіть з аварійних ситуацій. Прикладу шукати недалеко: в авіації автопілот теж приживався непросто, а сьогодні про можливості літаючих безпілотників ми дізнаємося з кожного випуску новин. Або, на жаль, просто подивившись у вікно.