Автономность как в iPhone: Samsung сменит главный минус Galaxy S27

По словам эксперта, модели Galaxy S27 уже в этом году перешли на стадию разработки и активного тестирования ПО - гораздо раньше, чем это происходило во время подготовки гаджетов предыдущего поколения.

Это свидетельствует о том, что Samsung уделяет гораздо больше времени на доработку системы One UI и сопутствующих программных функций для своих будущих флагманов.

По мере того, как Galaxy S27 series already entered software development and testing stage of year, earlyer yearly year.



From what I've learned, Samsung HQ пытается сделать S27 series очень много времени для software optimization than previous generations.… — Ice Universe (@UniverseIce) September 29, 2026

Главная цель корейского техногиганта - обеспечить "зрелый", "отшлифованный" и "стабильный" опыт пользования смартфонами с первого дня релиза.

Компания стремится выполнить максимально возможный объем работ по системной оптимизации еще до того, как устройства попадут в руки первых покупателей, и отказаться от практики выпуска нескольких последовательных обновлений для исправления ошибок после запуска.

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Почему качественная оптимизация важнее характеристик?

Эксперты отмечают, что аппаратное обеспечение любого смартфона не сможет раскрыть свой потенциал без должной оптимизации прошивки.

В качестве примера приводят ситуацию с автономностью Apple iPhone 18 Pro Max: несмотря на наличие аккумулятора емкостью 5 391 мАч, его время работы от одного заряда оказалось вполне сопоставимым с OnePlus 15, оснащенным значительно большей батареей на 7 300 мАч.

Даже если Samsung не сделает кардинального скачка в емкости аккумуляторов или характеристиках модулей камер для Galaxy S27, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra, самая глубокая программная настройка может дать заметный прирост в быстродействии, стабильности и способствовать энергоэффективности будущих гаджетов.