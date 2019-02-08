Автомобіль компанії "Вода Донбасу" потрапив під обстріл в Донецькій області

В результаті обстрілу ніхто із співробітників не постраждав

Автомобиль компании "Вода Донбасса" попал под обстрел на оккупированной территории возле Ясиноватой Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что автомобиль перевозил сотрудников насосной станции первого подъема Южнодонбасcкого водопровода.

"Автомобиль попал под обстрел в районе города Ясиноватая. Никто не пострадал", - сообщают в компании.

Напомним, 10 января 2019 сотрудники компании "Вода Донбасса" попали под обстрел в районе села Крутая Балка (Донецкая область).

В результате обстрела пострадали три человека. Кроме того, был поврежден автомобиль компании.

РБК-Украина писало, что на Донбассе за день, 8 февраля, боевики обстреляли позиции украинских военных 8 раз. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения