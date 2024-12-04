Автомобиль с задним приводом: плюсы и минусы классики

Среднестатистического автовладельца особо не беспокоит, какие именно колеса двигают его машину вперед – передние или задние. Но знатоки и гурманы автомобильного дела придают этому большое значение. Что такого в том заднем поводе, если его сочли устаревшим еще полвека назад? И стоит ли желать его для своего автомобиля?
О том, почему задний привод из классики превращается в экзотику, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы изданий AutoBild, L`Automobile и Motor.
Из четырех колес, которыми машина опирается на поверхность планеты, традиционно как минимум два приводят ее в движение. Большую часть автомобильной истории это были колеса задней оси – так было удобнее с точки зрения тогдашних технологий, поэтому это решение доминировало многие десятилетия. Заднеприводная схема с передним расположением двигателя даже получила название классической.
Но времена проходят, и вероятно, нынешним автомобилистам в пору называть классикой уже передний повод – столь массовым он стал. Удивительно, что при том самые желанные и дорогие автомобили мира почему-то выпускаются с приводом на задние колеса. Автожурналисты rbc.ua знают, почему.
Та же классическая компоновка с передним размещением двигателя и задними ведущими колесами сформировалась в те времена, когда техника не была надежной, и каждый узел часто нуждался в внимания. Этому требованию соответствовало последовательное расположение агрегатов, выстроившихся вдоль всего авто: спереди двигатель, за ним сцепление, тогда коробка передач, от нее карданный вал и наконец в корме ведущий мост с главной передачей, дифференциалом и полуосями, передающими мощность на левое и правое задние колеса. Со временем такое рассредоточение назовут недостатком.
В истории мирового автопрома был довольно длительный период, когда были распространены модели с задним приводом, однако не классической компоновки, а с расположенным сзади двигателем. Но хорошо известные заднемоторные машины типа "Запорожца", Volkswagen Beetle, Fiat 500 и -600, Renauit 4, Tatra 600-613, Skoda 100-120 ушли в прошлое вместе с их инженерными решениями, и о них мы сегодня не говорим.
Честно говоря, для рядового пользователя автомобилем вышеупомянутые недостатки не являются важными. Но классическая компоновка имеет другую, более существенную подборку минусов – тех, которые важны для производителей. Это большая материалоемкость, худшая приспособленность к массовому производству и, в конце концов, большая себестоимость.
Однако следует понимать, что это не дает объективных оснований считать задний повод архаизмом – полезных для потребителя преимуществ у него тоже достаточно.
Несмотря на преобладание переднеприводной схемы, немалое количество легковых моделей все еще может гордиться приводом на заднюю ось. Это в основном машины специфических сегментов: мощные спорткары, премиальные седаны и рамные пикапы. Причины уже названы: возможность получить острые чувства за рулем, более плавное движение, а в случае с коммерческой техникой – лучшая ремонтопригодность и возможность спроектировать на базе заднеприводных машин версию 4х4.
Сегодня машину с задним приводом сознательно ищут только убежденные горячие драйверы и ценители ортодоксальной техники. Выбор не будет узким, но он будет ограничен либо финансами, либо перспективами серьезного ремонта – если не сказать, реставрации. Собственно, для настоящего автомана подобные вещи не преграждают.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какой двигатель для авто выбрать новичку.