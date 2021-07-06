Штрафи і борги за ЖКГ дозволили списати з банківських карт: документ набув чинності

З сьогоднішнього дня, 6 липня 2021 року, штрафи і борги українців можуть списувати з їх банківських карт. До системи, яка дозволяє автоматичне списання коштів, підключилися поки сім банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства юстиції .

Міністерство юстиції наказом № 1061/5 від 23 березня 2021 року розширило процедуру автоматичного арешту рахунків і списання коштів не тільки неплатників аліментів, а й інших боржників, у тому числі, за кредитами, комуналкою, зарплатами, штрафами і так далі. Головна умова - наявність рішення суду і вимоги державних або приватних виконавців.

Наказ набув чинності 6 квітня, але в ньому є норма про відстрочку на три місяці, щоб всі органи встигли підготуватися до введення нової системи.

Карти яких банків вже потрапляють під нову систему

На сьогодні на вимогу виконавців можуть списати борги з карт наступних банків:

"ПриватБанк"

"Таскомбанк"

"Універсал Банк "(monobank)

"Оксі банк"

"Банк Восток"

"Індустріалбанк"

"ПроКредит Банк"

Система автоматичного списання боргів поки працює в тестовому режимі і надалі до неї приєднаються всі банки.

Яку суму можуть списати?

Арешт і списання поширюється тільки на суму заборгованості, яка підтверджена рішенням суду. Але до суми списання також можуть увійти виконавчі та судові збори, витрати на виконавчі витрати, штрафи і пені за простроченою заборгованістю.

Крім того, арешт і списання можуть бути накладені і на рахунки, на які надходять пенсія, зарплата, стипендія, соціальна допомога.

Як уникнути списання?

Щоб попередити списання коштів, необхідно погасити заборгованості. Це можна зробити різними способами, в тому числі в розділі "Послуги/виконавчі провадження" в системі "Дія".