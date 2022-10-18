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Автоконцерн Hyundai рассматривает варианты приостановки деятельности в России, - СМИ

Фото: Автоконцерн Hyundai рассматривает варианты приостановки деятельности в России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Автоконцерн Hyundai Motor Company рассматривает варианты приостановки деятельности и продажи своего завода в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает издание, многие заводы в России приостановили производство и уволили работников из-за нехватки высокотехнологичного оборудования из-за санкций и оттеков западных производителей после того, как РФ вторглась в Украину.

Автоконцерн Hyundai недавно представил руководству отчет, в котором анализирует свои будущие перспективы в России из-за сложных условий работы", - говорится в сообщении.

"Хотя все еще непонятно, что Hyundai будет делать со своим заводом в России, у Hyundai много факторов, чтобы фактически выйти из РФ, например, финансовая ситуация и ее отношения с Россией и Соединенными Штатами", - сказал аналитик Korea Investment & Securities Ким Джин У.

Hyundai Motor, которая вместе с дочерней компанией Kia Corp входит в десятку крупнейших мировых автопроизводителей по объемам продаж, производит в России около 200 000 автомобилей в год, что составляет около 4% ее мировых производственных мощностей.

Напомним, что итальянский энергогигант Enel продал российские активы и вышел из рынка РФ.

Также стало известно, что гигант из США Emerson решил продать свой российский бизнес.

Также крупнейшие протезные компании закрывают бизнес в РФ из-за войны с Украиной.

Ранее концерн Veolia призвали уйти из Украины, пока компания не прекратит бизнес в России.

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