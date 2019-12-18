Автокомпанії Peugeot і Fiat Chrysler оголосили про злиття

Компанії автовиробників Groupe PSA (Peugeot S. A) Chrysler і Fiat Automobiles N. V оголосили про злиття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний прес-реліз.

Очікується, що на об'єднання компаній піде 12-15 місяців. Після цього компанія стане четвертим у світі виробником автомобілів за обсягом після Volkswagen, альянсу Nissan-Renault-Mitsubishi і Toyota Motor. До цього компанії займали 9 і 10 місця в світі за обсягом виробництва.

Згідно з угодою, компанія буде базуватися в Нідерландах, де знаходиться штаб-квартира Fiat Chrysler. Детройтський офіс буде збережений для роботи в Північній Америці.

Головою ради компанії буде глава FCA Джон Елканн, а генеральним директором - Карлос Таварес з PSA.

Раніше повідомлялося, що в Японії припинена робота складального заводу Subaru у зв'язку з виявленням дефекту в підсилювачах керма.

РБК-Україна писало, що німецька автокомпанія Porsche тимчасово зупинила продаж своїх нових автомобілів в країнах Євросоюзу.