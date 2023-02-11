"В связи с дорожно-транспортным происшествием с пострадавшими, которое произошло на автодороге Киев - Чоп, движение транспорта затруднено в направлении города Ровно", - пишет пресс-служба.

В настоящее время патрульные обеспечивают регулировку и безопасность дорожного движения. На месте работают медики и следователи по ДТП.

"Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, а самое главное - берегите жизнь свою и близких!", - добавляет пресс-служба.

Фото: на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, движение транспорта затруднено (t.me/patrol_police_zt)