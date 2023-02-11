На автодороге Киев - Чоп вблизи села Олиевка произошла авария. В настоящее время движение транспорта затруднено в направлении города Ровно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции в Житомирской области.
"В связи с дорожно-транспортным происшествием с пострадавшими, которое произошло на автодороге Киев - Чоп, движение транспорта затруднено в направлении города Ровно", - пишет пресс-служба.
В настоящее время патрульные обеспечивают регулировку и безопасность дорожного движения. На месте работают медики и следователи по ДТП.
"Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, а самое главное - берегите жизнь свою и близких!", - добавляет пресс-служба.
Фото: на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП, движение транспорта затруднено (t.me/patrol_police_zt)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вблизи села Коблево, на 54 км автомобильной дороги М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошло ДТП. Водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось.
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