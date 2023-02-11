"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими, що сталася на автодорозі Київ - Чоп, рух транспорту ускладнений в напрямку міста Рівне", - пише пресслужба.

Наразі патрульні забезпечують регулювання й безпеку дорожнього руху. На місці працюють медики та слідчі з ДТП.

"Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, а найголовніше - бережіть життя своє та близьких!", - додає пресслужба.

Фото: на автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП, рух транспорту ускладнений (t.me/patrol_police_zt)