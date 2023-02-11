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На автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП, рух транспорту ускладнений

Фото: на автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП, рух транспорту ускладнений (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На автодорозі Київ - Чоп поблизу села Оліївка сталась аварія. Наразі рух транспорту ускладнений в напрямку міста Рівне.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції в Житомирській області.

"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з потерпілими, що сталася на автодорозі Київ - Чоп, рух транспорту ускладнений в напрямку міста Рівне", - пише пресслужба.

Наразі патрульні забезпечують регулювання й безпеку дорожнього руху. На місці працюють медики та слідчі з ДТП.

"Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, а найголовніше - бережіть життя своє та близьких!", - додає пресслужба.

Фото: на автодорозі Київ-Чоп сталась ДТП, рух транспорту ускладнений (t.me/patrol_police_zt)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що поблизу села Коблево, на 54 км автомобільної дороги М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ сталася ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням, унаслідок чого авто перекинулося.

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ДТПКиев-Чоп