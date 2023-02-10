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На трассе Одесса-Мелитополь затруднено движение из-за масштабного ДТП

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Одесская область, Пятница 10 февраля 2023 16:42
На трассе Одесса-Мелитополь затруднено движение из-за масштабного ДТП Фото: на трассе Одесса-Мелитополь затруднено движение из-за масштабного ДТП (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В пятницу, 10 февраля, вблизи села Коблево, на 54 км автомобильной дороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошла авария с участием двух грузовых автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог в Одесской области.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, представители Службы автомобильных дорог в Одесской области, бригада скорой помощи, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что движение на данном участке дороги происходит реверсно по одной полосе.

На трассе Одесса-Мелитополь затруднено движение из-за масштабного ДТП

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в четверг, 9 февраля, в Киеве возле "Охматдета" перевернулась машина "скорой помощи". В результате пострадали шесть человек, среди которых ребенок.

Также ранее мы писали, что На трассе Киев - Чоп недалеко от населенного пункта Запросов вечером 8 февраля произошло ДТП с пострадавшими. Дорога не проездная, организован объезд этого участка.

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