Автобусний лоукост запустив два нових міжнародних рейси з України

Фото: Flixbus (flixbus.com.ua)

Маршрути в Прагу і Вільнюс

Німецький автобусний перевізник FlixBus запустив два нових міжнародних рейси з України. Рейси почнуть виконувати за маршрутами Київ-Краків-Прага і Київ-Вільнюс.

Про це повідомляє ЦТС.

Наголошується, що вперше компанія зв'язала Україну з країнами Балтії. FlixBus нещодавно відкрив туди перші маршрути.

Лінія Київ-Вільнюс відправляється щодня з Києва о 19:20 і прибуває в аеропорт Вільнюса в 8:40 ранку, а потім на автовокзал в 9:05. З Вільнюса відправлення о 21:30, далі заїзд в аеропорт литовської столиці, і прибуття до Києва о 11:50 наступного дня. Маршрут лінії: Київ-Чернігів-Вільнюс.

Рейс Київ-Прага виїжджає з Києва 4 рази в тиждень в 17:00, 7:30 ранку прибуває вКраков, і о 16:30 у Прагу. Назад автобус відправляється 5 разів в тиждень в 20:00 з Праги, з прибуттям до Києва о 19:30 наступного дня. Маршрут лінії: Київ-Житомир-Рівне-Львів-Краків-Катовіце-Оломоуц-Брно-Прага.

Нагадаємо, у грудні 2019 року найбільший європейський автобусний лоукост перевізник FlixBus запустив перші рейси в Україну.

наприкінці червня стало відомо, що FlixBus відновлює міжнародні автобусні перевезення з України.