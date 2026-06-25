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Автобусы стоят по 12 часов: Польша берется за проблему на границе

11:59 25.06.2026 Чт
2 мин
Что стало причиной масштабных задержек?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: автобусы стоят в очередях на границе по 8-12 часов (Getty Images)

Автобусы на украинско-польской границе стоят в очередях по 8-12 часов из-за проведения ремонтных работ. Польша сделает шаг для решения этой проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Он обсудил практические вопросы украинско-польского сотрудничества с министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком.

"Прежде всего - ситуации на границе, где время ожидания автобусов кое-где достигает 8-12 часов. Важный шаг польской стороны по минимизации влияния ремонтных работ на пунктах пропуска", - говорится в заявлении.

Кулеба также отметил необходимость постоянного контроля ситуации, особенно в летний период.

Что предшествовало

Ранее польская сторона сообщала о возможной временной приостановке оформления автобусов на въезд в Польшу через пункт пропуска "Шегини - Медика".

Причиной такого решения называли проведение ремонтных работ на одном из загруженных пограничных переходов, которым ежедневно пользуются тысячи пассажиров и международных перевозчиков.

Впоследствии Украина и Польша согласовали, что оформление автобусов через этот пункт пропуска будет продолжаться непрерывно в течение всего летнего сезона.

В то же время с 15 июня на пункте пропуска "Шегини - Медика" из-за ремонтных работ наблюдаются задержки в оформлении и пропуске автобусов. Ожидается временное уменьшение пропускной способности на автобусном направлении.

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