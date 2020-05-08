В Австрію вилетіли 200 українських робітників

З України в Австрію вилетів чартерний рейс з 200 українськими робітниками. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Вадим Пристайко в Twitter.

Віце-прем'єр висловив надію, що незабаром логістичні питання будуть вирішуватися без додаткової координації з боку уряду.

"В Австрії вилетів латвійський чартер з 200 українськими робітниками. Сподіваюся незабаром усі логістичні питання будуть вирішуватися без необхідності додаткової координації з боку уряду. А поки що дякую за злагоджену роботу", - написав Пристайко.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нелогічним відправлення українців на заробітки за кордон в нинішніх реаліях карантину. При цьому міністр підтвердив, що Україна дійсно отримує зараз пропозиції від країн-партнерів про необхідність в українських мігрантів.

Пізніше в МЗС повідомили, що головною умовою для працевлаштування українських громадян за кордоном в умовах пандемії коронавіруса є забезпечення медичної безпеки.