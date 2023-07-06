Австрийский Raiffeisen Bank откладывает уход из России в надежде на окончание войны, - Reuters

Raiffeisen (RBI), крупнейший из западных банков в России, намеревался к сентябрю выделить свой российский бизнес, который обеспечивает платежи для сотен компаний, после того, как попал под давление со стороны европейских регуляторов.

Австрия и RBI, который также находится в центре расследования США в связи с его связями с Россией, сопротивляются этому в надежде, что война против Украине скоро закончится, анонимные источники Reuters.

Тем временем австрийские официальные лица усиливают защиту RBI в Европе и Вашингтоне, заявляя, что он был несправедливо выделен, сказали два источника.

Затянувшийся уход

Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько официальных лиц, которые разговаривали с Reuters, заявили, что не хотят полностью разрывать отношения с Россией, существовавшие десятилетиями, полагая, что восстановить отношения все же можно.

RBI еще не изложил свой план надзорным органам Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщили два источника, что делает выделение к сентябрю маловероятным. Банк хочет дождаться одобрения ЕЦБ, прежде чем просить у своих акционеров зеленый свет, что может занять месяцы.

Кроме того, прежде чем RBI начнет действовать, потребуется одобрение российского центрального банка, министерства финансов и, в случае продажи, даже президента России Владимира Путина.

Прибыльный бизнес

Российские власти дали понять RBI, у которого около 2600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев местных счетов и 10 000 сотрудников, что они хотят, чтобы он остался, потому что он позволяет проводить международные платежи, сказал один из источников.

Представитель RBI заявил, что он продолжит продажу или выделение компании и намерен сократить свой российский бизнес.

Однако медленные темпы работы RBI вызвали конфликт с ЕЦБ, который осуществляет надзор за банком и подталкивает его и другие организации, такие как UniCredit, к уходу из России.

ЕЦБ призвал RBI не выплачивать дивиденды в этом году из-за опасений по поводу России, сказал один из источников.

RBI также рассматривает возможность продажи в качестве альтернативы, чтобы разблокировать до 4 млрд евро капитала, связанного с прибыльным российским подразделением.

Однако неопределенность, вызванная прошлогодним маршем группы "Вагнера" на Москву, затруднит поиск покупателя, поскольку это событие потрясло российскую бизнес-элиту, сказал источник.

Давние связи

Ключевые австрийские чиновники борются за RBI и удваивают усилия, чтобы противостоять давлению на банк, который является частью объединения, поддерживающего экономику страны.

Присутствие RBI подчеркивает глубину отношений между Австрией и Россией, которые поддерживают тесные связи через российские газопроводы и финансы, а Вена является центром наличных денег из России и ее бывших советских соседей.

Управляющий центральным банком Австрии Роберт Хольцманн выразил обеспокоенность по поводу давления на банк с президентом ЕЦБ Кристин Лагард, сказал один анонимный источник.

Raiffeisen также сталкивается с давлением со стороны Вашингтона и передал данные о российских транзакциях санкционному органу США Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC), сообщили Reuters три человека, знакомые с расследованием.

Один из этих людей сказал, что эта информация представляет угрозу, если будут обнаружены какие-либо нарушения санкций. Raiffeisen заявил, что соблюдает санкции и сотрудничает с OFAC.

В середине июня министр финансов Австрии Магнус Бруннер разговаривал с высокопоставленным чиновником Министерства финансов США по санкциям Брайаном Нельсоном, подчеркнув важность сотрудничества, сообщил человек, осведомленный в этом вопросе.

Другой источник сказал, что он призвал США не оказывать давление на RBI.

Представитель министерства финансов Австрии заявил, что другие европейские банки также активно работают в России.

"Банк не может покинуть такую страну в одночасье", - сказал представитель, раскритиковав то, что он назвал отговоркой о том, что Австрия является исключением.

Присутствие RBI в России вызвало разногласия среди его руководства, а также среди региональных Landesbanks, контролирующих группу, при этом некоторые выступали за его уход.