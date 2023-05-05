Австрийский Raiffeisen Bank в России заработал втрое больше, чем в прошлом году

Европейский центральный банк настаивал на том, чтобы Raiffeisen Bank обратил свой российский бизнес. Австрийский банк ответил, что работает над подобным решением.

"Группа продолжит работу над потенциальными соглашениями, которые могут привести к продаже или выделению Raiffeisen Bank в России", - сказал представитель банка.

В России прибыль после налогообложения составила 301 млн евро по сравнению с 96 млн евро годом ранее.

По данным Raiffeisen Bank, более высокий процентный доход произошел, несмотря на 24% падения объемов кредитования. Укрепление рубля также способствовало росту доходов. В общей сложности российский бизнес генерировал более 40% Raiffeisen Bank за квартал. В прошлом году он сделал более половины.