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Австрийский Raiffeisen Bank в России заработал втрое больше, чем в прошлом году

Фото: Raiffeisen Bank (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрийский Raiffeisen Bank International в РФ смог увеличить прибыль более чем в три раза за первый квартал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя банка, которое приводит Reuters.

Европейский центральный банк настаивал на том, чтобы Raiffeisen Bank обратил свой российский бизнес. Австрийский банк ответил, что работает над подобным решением.

"Группа продолжит работу над потенциальными соглашениями, которые могут привести к продаже или выделению Raiffeisen Bank в России", - сказал представитель банка.

В России прибыль после налогообложения составила 301 млн евро по сравнению с 96 млн евро годом ранее.

По данным Raiffeisen Bank, более высокий процентный доход произошел, несмотря на 24% падения объемов кредитования. Укрепление рубля также способствовало росту доходов. В общей сложности российский бизнес генерировал более 40% Raiffeisen Bank за квартал. В прошлом году он сделал более половины.

Напомним, что глава наблюдательного совета Raiffeisen Bank International (RBI) Эрвин Хамеседер выступил против "нравственно высокомерных" критиков его операций в России. Но банк рассматривает возможность отделения своего бизнеса в России на фоне растущего давления.

Ранее Reuters сообщало, что Европейский центральный банк настаивает на том, чтобы RBI свернула свой прибыльный бизнес на территории России.

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