Австрийская компания поставляет России детали для производства ракет

Dallas получила документ от источника, приближенного к российской компании "ТРВ-Инжиниринг", который подтверждает возможное использование австрийской продукции компании Roithner Lasertechnik GmbH в производстве оружия. Ориентировочный срок готовности продукции - 28 июля 2025 года.

Полученное письмо датировано 15 июля 2025 года. Отправитель - гендиректор Акционерного общества "ТРВ-Инжиниринг" Михаил Колесников, получатель - гендиректор Акционерного общества "Азовский оптико-механический завод" (АОМЗ) Василий Аксенов.

В письме Колесников уведомляет Аксенова о результатах испытания диодов RLT1060-100G производства Roithner Lasertechnik GmbH в количестве 28 штук.

"Полученные результаты подтвердили возможность получения чипов с целевой длиной волны излучения 1060 нм. Сейчас выполняется процесс разделения пластины и предварительная сборка части заготовок для проведения дополнительных измерений и уточнения оптических характеристик. В случае подтверждения заявленных параметров, сборка и упаковка диодов будут инициированы без задержек", - говорится в письме.

Обе компании, которые фигурируют в письме, тесно связаны с российской корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) и входят в структуру этой корпорации - основного производителя ракет в России.

Компания Roithner Lasertechnik GmbH специализируется на изготовлении оптических приборов и фотографического оборудования.

Российский "Азовский оптико-механический завод" специализируется на производстве оптических, лазерных и электронных систем. Там производят прицелы, дальномеры, тепловизоры и системы управления огнем для танков, БМП, кораблей, авиации и головки самонаведения ракет.

Российская компания "ТРВ-Инжиниринг" занимается поиском иностранных компаний, которые в обход санкций будут поставлять России критически важные компоненты для производства вооружения, в частности ракет Х-101.

"Компания Roithner Lasertechnik GmbH добровольно поддерживает контакты с российской "ТРВ-Инжиниринг" несмотря на санкции ЕС. В этих отношениях австрийская компания проводит в интересах заказчика тестирование продукции и держит в курсе россиян о результатах", - отмечают аналитики Dallas.

Они предполагают, что, вероятно, австрийские диоды россияне используют для усовершенствования головок наведения ракет класса "воздух-воздух". Такие ракеты используют для противодействия истребителям F-16, которые, в частности, есть на вооружении Украины.

В то же время отмечается, что российские компании могут скрывать от Roithner Lasertechnik GmbH конечное назначение их продукции.

"Мы не можем точно утверждать, насколько это сотрудничество прозрачно. Впрочем очевидно, что любое сотрудничество с российской компанией является токсичным и несет потенциальные риски", - утверждают аналитики Dallas.