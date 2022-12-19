В Австрии задержали шпиона, передававшего секретные данные по войне в Украине в РФ

В Вене разоблачили российского шпиона, который передавал засекреченные данные в Кремль, в том числе и касающиеся войны в Украине. Он оказался сыном российского дипломата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Heute .

39-летний грек с русскими корнями в течение нескольких лет шпионил в пользу российской военной разведки ГРУ в ущерб Австрии. Позже эту информацию подтвердили в МВД.

Утверждается, что подозреваемый является сыном бывшего сотрудника российского ГРУ, который во время своей действительной службы находился в Германии и Австрии в качестве дипломата.

Согласно отчету, 39-летний мужчина контактировал с дипломатами и представителями разведки из разных стран и находился в Москве незадолго до и во время военного вторжения России в Украину.