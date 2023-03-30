В Австрии пророссийские депутаты покинули зал парламента во время обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня обратился к парламенту Австрии. Пророссийские депутаты покинули зал во время выступления главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Зеленский обратился к нижней палате австрийского парламента по видеосвязи. Он поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и призвал оказать помощь по разминированию.

Депутаты от пророссийской ультраправой Партии свободы (FPO) до выступления президента Украины заявляли, что проигнорируют обращение. Парламентарии присутствовали в начале обращения, а затем вышли из зала заседаний. Они оставили на своих столах небольшие плакаты логотипом партии и надписями "пространство для нейтралитета" и "пространство для мира".

Следует отметить, что Австрия придерживается политики нейтралитета. Поэтому страна, хоть политически и поддерживает Украину, не может оказывать военную помощь.

Из пяти партий в парламенте пророссийская FPO является третьей по количеству мест в нижней палате.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Австрия не может использовать нейтралитет как оправдание для оказания помощи. Он призвал оказывать украинским войскам нелетальную помощь.

Также отметим, что Австрия обязалась арестовать Владимира Путина, если он прибудет в страну.

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