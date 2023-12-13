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В Австрии придумали оправдание задержке 12-го пакета санкций против России, - Politico

Фото: в Австрии придумали оправдание задержке 12-го пакета санкций против России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Австрия задерживает одобрение 12-го пакета санкций в отношении России якобы из-за изучения юридических аспектов. В стране заверяют, что не против ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По информации издания, существовали ожидания, что новый пакет санкций против России будет одобрен к саммиту лидеров стран ЕС, который пройдет 14-15 декабря. Но этого так и не случилось, поскольку Вена затормозила процесс. 

Неназванные дипломаты рассказали изданию, что Австрия перед одобрением "хочет провести внутренние проверки". 

"Мы не против пакета. Мы должны изучить юридические аспекты", - сказал журналистам австрийский чиновник.

Politico напоминает, что подобным методом пользовались Венгрия с Грецией, когда требовали от Украины убрать свои компании из списка международных спонсоров войны. Австрийская банковская группа Raiffeisenbank все еще находится в этом списке. 

По информации издания, дипломаты надеются, что такая задержка не поставит одобрение пакета под угрозу надолго. 

Как отметил один из дипломатов, "переговоры прошли относительно гладко". 

"Мы уверены, что сможем объявить о деталях пакета в четверг, 14 декабря, в течение дня", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, ранее корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил о том, что послы ЕС снова не согласовали новый пакет санкций против России, но на этот раз не из-за Венгрии. 

Этому препятствовала Австрия, которая жалуется на то, что Украина внесла банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

12 пакет санкций против России в большей степени сосредоточен на мерах по борьбе с обходом ограничений и включает запрет на поставки российских алмазов.

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