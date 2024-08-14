В Австрии предъявили обвинения бывшему разведчику, который мог работать на РФ
Прокуратура Вены предъявила обвинения бывшему сотруднику контрразведки Эгисто Отту и экс-депутату от ультраправой Австрийской партии свободы Гансу-Йоргу Еневайну. Они могли нарушить служебную тайну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Как выяснили в прокуратуре Енейван мог заставлять Отта узнать конфиденциальную информацию и поделиться ею.
В свою очередь Отт мог, действуя от имени Енейвана, мог поручить "неизвестному должностному лицу" получить информацию об участниках встречи европейских спецслужб.
Также бывшего сотрудника разведки обвиняют в том, что он мог передать экс-депутату от ультраправой партии имена сотрудников спецслужб. Это поставило под угрозу нацбезопасность.
Таким образом, двум фигурантам грозит до трех лет тюрьмы за нарушение служебной тайны.
При этом Отта подозревают и по другому делу, которое ведется еще с 2017 года и касается злоупотребления служебным положением, тайной разведке в ущерб Австрии, нарушения служебной тайны и не только.
Что предшествовало
Напомним, в марте Austria Presse Agentur сообщало о задержании бывшего разведчика Эгисто Отта.
По данным СМИ, он мог помогать бывшему члену правления немецкой компании Wirecard Яну Марсалеку создать шпионскую ячейку для России.
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