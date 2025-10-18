Австрия изменила позицию по 19-му пакету санкций против РФ, - Reuters

Австрия сообщила, что согласится на принятие нового санкционного пакета Европейского Союза против России, тем самым сняв ключевое препятствие для голосования за санкции на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Как известно, 20 октября министры иностранных дел Евросоюза проведут встречу в Люксембурге, чтобы окончательно согласовать уже 19-й санкционный пакет против России. Но принятие зашло в тупик из-за Австрии.
Вена требовала разморозить часть активов России, чтобы компенсировать за их счет убытки австрийского Raiffeisen Bank International. Банк пострадал из-за штрафов, наложенных на него российским режимом.
Однако другие страны выразили сопротивление этому требованию. Пакет требует единодушного принятия всех 27 стран-членов. Вероятно, именно поэтому Австрия в конце концов заявила о поддержке санкций.
"Австрия поддерживает дальнейшее давление на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник", - сообщило министерство иностранных дел Австрии.
Еще 19 сентября Еврокомиссия предложила для обсуждения европейских стран 19-й пакет антироссийских санкций. Эти ограничения, в частности, предусматривают полный отказ от импорта российского газа в страны ЕС до 1 января 2027 года.
Отметим, что в новом, 19-м пакете Евросоюз планирует ввести более жесткие ограничения в отношении России. Под ударом будут три ключевые для Кремля сферы - это российская энергетика, финансовые услуги и торговля.
Также в ЕС понимают, что пророссийские лидеры Венгрии и Словакии будут пытаться заблокировать новые ограничения против Кремля. Именно поэтому Еврокомиссия предложила новую схему голосования, которая исключает попытку Будапешта и Братиславы заблокировать ограничения.