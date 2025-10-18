RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Австрия изменила позицию по 19-му пакету санкций против РФ, - Reuters

Иллюстративное фото: Австрия блокировала новые санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Австрия сообщила, что согласится на принятие нового санкционного пакета Европейского Союза против России, тем самым сняв ключевое препятствие для голосования за санкции на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Как известно, 20 октября министры иностранных дел Евросоюза проведут встречу в Люксембурге, чтобы окончательно согласовать уже 19-й санкционный пакет против России. Но принятие зашло в тупик из-за Австрии.

Вена требовала разморозить часть активов России, чтобы компенсировать за их счет убытки австрийского Raiffeisen Bank International. Банк пострадал из-за штрафов, наложенных на него российским режимом.

Однако другие страны выразили сопротивление этому требованию. Пакет требует единодушного принятия всех 27 стран-членов. Вероятно, именно поэтому Австрия в конце концов заявила о поддержке санкций.

"Австрия поддерживает дальнейшее давление на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник", - сообщило министерство иностранных дел Австрии.

 

Новые санкции против РФ

Еще 19 сентября Еврокомиссия предложила для обсуждения европейских стран 19-й пакет антироссийских санкций. Эти ограничения, в частности, предусматривают полный отказ от импорта российского газа в страны ЕС до 1 января 2027 года.

Отметим, что в новом, 19-м пакете Евросоюз планирует ввести более жесткие ограничения в отношении России. Под ударом будут три ключевые для Кремля сферы - это российская энергетика, финансовые услуги и торговля.

Также в ЕС понимают, что пророссийские лидеры Венгрии и Словакии будут пытаться заблокировать новые ограничения против Кремля. Именно поэтому Еврокомиссия предложила новую схему голосования, которая исключает попытку Будапешта и Братиславы заблокировать ограничения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвстрияСанкции против России