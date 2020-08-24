Австрія вперше вислала російського дипломата, Росія відповіла тим же

Російський дипломат повинен покинути країну до 1 вересня
Австрія вперше в історії оголосила "персона нон-грата" російського дипломата. Він повинен покинути територію Австрії до 1 вересня.
Про це повідомляє австрійське агентство Kronen Zeitung.
Російського дипломата підозрюють у промисловому шпигунстві в високотехнологічній компанії, яке тривало роками. Дипломат шпигував за підтримки громадянина Австрії.
Після цього, Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Австрії в Москві та висловило йому рішучий протест у зв'язку з рішенням Відня про відкликання акредитації в російського дипломата.
У відповідь МЗС РФ оголосило австрійського посла "персона нон-грата" в Росії.
Нагадаємо, російського дипломата вислала Норвегія; дипломата підозрюють у співробітництві зі шпигуном, якого норвезькі правоохоронці нещодавно затримали.
Також російських дипломатів вирішила вислати влада Словаччини; цих дипломатів підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації.
Висилку російських дипломатів зі Словаччини підтримали у Сполучених Штатах Америки.