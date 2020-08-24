Австрія вперше вислала російського дипломата, Росія відповіла тим же

Австрія вперше в історії оголосила "персона нон-грата" російського дипломата. Він повинен покинути територію Австрії до 1 вересня.

Про це повідомляє австрійське агентство Kronen Zeitung.

Російського дипломата підозрюють у промисловому шпигунстві в високотехнологічній компанії, яке тривало роками. Дипломат шпигував за підтримки громадянина Австрії.

Після цього, Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Австрії в Москві та висловило йому рішучий протест у зв'язку з рішенням Відня про відкликання акредитації в російського дипломата.

У відповідь МЗС РФ оголосило австрійського посла "персона нон-грата" в Росії.

Нагадаємо, російського дипломата вислала Норвегія; дипломата підозрюють у співробітництві зі шпигуном, якого норвезькі правоохоронці нещодавно затримали.

Також російських дипломатів вирішила вислати влада Словаччини; цих дипломатів підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації.

Висилку російських дипломатів зі Словаччини підтримали у Сполучених Штатах Америки.