Австрия выступила против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна "не согласится на переговоры по вступлению с Украиной в нынешних условиях".

По его словам, "не должно быть никаких преференций по Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении".

Нехаммер считает, что Украине и Молдове должна быть предложена перспектива вступления в ЕС "в знак солидарности", но он выступил против ускоренной процедуры.

Как пояснил канцлер, в целом Австрия придерживается политики ЕС, когда речь идет о солидарности с Украиной, но не нарушая нейтралитета.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

Однако Венгрия заявила, что выступит против того, чтобы ЕС начал с Украиной переговоры о вступлении. Партия премьера Виктора Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Добавим, что 14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии. По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться.

Больше о том, почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан - читайте в материале РБК-Украина.