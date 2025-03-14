Австрия выделит Украине 7 млн евро на разминирование и доставку зерна
Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование сельхозземель и 2 млн евро на доставку зерна по программе Grain from Ukraine.
Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер во время визита в Киев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Presse.
По ее словам, Австрия выделит 5 млн евро на помощь в разминировании сельскохозяйственных угодий и 2 млн евро на доставку украинского зерна в страны Ближнего Востока, которые в нем нуждаются.
"Для Майнл-Райзингер поездка в Киев - первая настоящая поездка за границу на ее новой должности, поскольку Брюссель, который она посетила на прошлой неделе, на самом деле не является для нее визитом в другую страну", - пишет издание.
Сразу по прибытии в Киев глава МИД Австрии вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой возложили цветы к стене памяти погибшим украинским военным.
В программе визита Майнль-Райзингер - встреча с украинским руководством, в частности, с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Помощь Украине от Австрии
Стоит отметить, что Австрия осудила российское вторжение в Украину, но не передает Киеву военную помощь из-за своего нейтралитета. При этом страна активно помогает в гуманитарной сфере.
В частности, в мае 2024 года Австрия решила создать специальный фонд на 500 млн евро с целью поддержки экспорта и инвестиций в Украину.
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