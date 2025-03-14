Австрия выделит Украине 7 млн евро на разминирование и доставку зерна

Австрия выделит Украине 5 млн евро на разминирование сельхозземель и 2 млн евро на доставку зерна по программе Grain from Ukraine.

Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер во время визита в Киев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Presse .

По ее словам, Австрия выделит 5 млн евро на помощь в разминировании сельскохозяйственных угодий и 2 млн евро на доставку украинского зерна в страны Ближнего Востока, которые в нем нуждаются.

"Для Майнл-Райзингер поездка в Киев - первая настоящая поездка за границу на ее новой должности, поскольку Брюссель, который она посетила на прошлой неделе, на самом деле не является для нее визитом в другую страну", - пишет издание.

Сразу по прибытии в Киев глава МИД Австрии вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой возложили цветы к стене памяти погибшим украинским военным.

В программе визита Майнль-Райзингер - встреча с украинским руководством, в частности, с премьер-министром Денисом Шмыгалем.