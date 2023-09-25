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Австрия выделит финансовую помощь МАГАТЭ для работы в Украине

Фото: Александер Шалленберг (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрия выделит 1 млн евро для деятельности Международного агентства по атомной энергии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга.

"19 месяцев назад Россия жестоко вторглась в своего суверенного соседа Украину. С тех пор она продолжает свои безответственные и неприемлемые действия", - говорится в заявлении.

Он уточнил, что речь идет о грубом нарушении устава ООН, использовании ядерных угроз и шантажа, а также размещении ядерного оружия в Беларуси. 

"Россия также продемонстрировала крайнее неуважение к основным принципам Агентства и его работы в области ядерной безопасности, оккупировав Запорожскую АЭС", - добавил Шалленберг.

Глава МИД добавил, что для оказания помощи важной работе МАГАТЭ в Украине Австрия выделит 1 млн евро. Также он заявил о полной поддержке МАГАТЭ и пяти основных принципах, которые Агентство разработало для Украины.

Помощь от Австрии

Федеральное правительство Австрии, как и другие государства ЕС, оказывает Украине помощь на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии РФ.

Недавно Вена согласовала выделение Украине дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Между тем, сообщалось, что в конце июня канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что страна хочет учитывать ее нейтральный статус при обсуждении гарантий для Украины.

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