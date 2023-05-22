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Австрия рассматривает несколько вариантов, как помочь Украине с разминированием, - МИД

Фото: министр иностранных дел Александер Шалленберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрия уже помогает с разминированием в Украине в рамках ОБСЕ и планирует продолжать это делать дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Александера Шалленберга, которое приводит PULS 24.

"Мы уже помогаем в разминировании в рамках ОБСЕ. Сейчас мы рассматриваем дальнейшие инициативы относительно того, как мы можем помочь нашим украинским друзьям в разминировании", - говорится в заявлении.

По его словам, речь идет о финансовой помощи и пожертвованиях в натуральной форме.

Министр иностранных дел признает, что дебаты внутри страны о помощи в разминировании Украины разгорелись.

"Ни одно европейское государство не имеет своих солдат в Украине. Но дело не в этом, мы будем помогать с разминированием, мы это уже делаем", - добавил Шалленберг.

Разминирование Украины

Из-за регулярных российских обстрелов значительная территория Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Также большое количество мин и снарядов находится на деоккупированных территориях.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию территорий. Страна планирует также создать коалицию государств для помощи в этой сфере.

РБК-Украина сообщало, что с начала полномасштабной войны украинские взрывотехники обезвредили 400 тысяч снарядов россиян.

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