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Австрія надасть 2,5 млн євро допомоги для Донбасу

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Австрія надасть 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги. Зокрема, для Міжнародного Комітету Червоного Хреста та неурядових організацій на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція.

Глава МЗС Австрії підкреслив, що Уряд надав вже понад 14 млн євро.

"Сьогодні я можу оголосити, що уряд Австрії надасть через кілька днів ще 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги для Міжнародного Комітету Червоного Хреста і працюючих тут неурядових організацій в цьому місці", - заявив Шалленберг.

Нагадаємо, раніше Швеція, Британія, Канада, Швейцарія і США відкрили фонд для зміцнення стійкості України.

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