ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Швеція виділила понад 5 млн доларів допомоги для України

Новость на русском →
Середа 02 лютого 2022 14:56
Швеція виділила понад 5 млн доларів допомоги для України Фото: Швеція виділила понад 5 млн доларів допомоги для України (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція спільно з Великобританією, Канадою, Швейцарією і США запустила новий фонд для зміцнення стійкості України в охопленому конфліктом південно-східному регіоні. Уряд Швеції виділив 50 млн шведських крон (5,4 млн доларів, - ред.), які будуть надані протягом наступних трьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швеції.

"Фонд зміцнить стійкість до російської агресії на Сході та Півдні України, сприяючи поліпшенню надання державних послуг, розширенню діалогу та інклюзивному економічному розвитку", - заявила міністр з питань співробітництва з метою розвитку Матильда Ернкранс.

Фонд доповнює допомогу ООН, будучи більш гнучким, схильним до ризику і чуйно реагує на події на місцях.

У грудні 2021 року уряд Швеції прийняв стратегію сприяння регіональним реформам у Східній Європі на період 2021-2027 років із загальним обсягом фінансування 6,6 млрд Шведських крон (705 млн доларів, - ред.).

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявляла, що Швеція не планує постачати Україні озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція Україна
NEWS
Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про ЗВТ: які ще документи готують
Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про ЗВТ: які ще документи готують
DAILY
Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом