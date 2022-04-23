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Австрія підтримує всі санкції проти РФ, крім газового ембарго

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Субота 23 квітня 2022 04:18
Австрія підтримує всі санкції проти РФ, крім газового ембарго Фото: глава Мінфіну Австрії Магнус Бруннер (krone.at)
Автор: Володимир Костирін

Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер заявив, що країна не готова відмовитися від російського газу, при цьому всі інші санкційні обмеження щодо РФ Відень підтримує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава Мінфіну Австрії зазначив, що промисловість країни настільки залежить від російського газу, що у них "немає вибору".

Він також наголошує, що немає особливого сенсу в санкціях, які завдають більше шкоди економіці Австрії, ніж РФ.

"Якщо санкція б'є більше по вас, ніж по тому, на кого вона спрямована, я думаю, що користі від цього небагато", - говорить Бруннер.

Нагадаємо, в березні лідери Євросоюзу пообіцяли скоротити споживання газу з РФ на 66% до кінця цього року, і до 2027 року зламати залежність блоку від російських енергоресурсів.

Раніше повідомлялося, що близько тижня тому канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про неможливість відмовитися від газу з РФ "прямо зараз".

Додамо, що за прогнозом канцлера, Австрія перестане бути залежною від газу РФ через кілька років.

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