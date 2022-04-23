Австрія підтримує всі санкції проти РФ, крім газового ембарго
Міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер заявив, що країна не готова відмовитися від російського газу, при цьому всі інші санкційні обмеження щодо РФ Відень підтримує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Глава Мінфіну Австрії зазначив, що промисловість країни настільки залежить від російського газу, що у них "немає вибору".
Він також наголошує, що немає особливого сенсу в санкціях, які завдають більше шкоди економіці Австрії, ніж РФ.
"Якщо санкція б'є більше по вас, ніж по тому, на кого вона спрямована, я думаю, що користі від цього небагато", - говорить Бруннер.
Нагадаємо, в березні лідери Євросоюзу пообіцяли скоротити споживання газу з РФ на 66% до кінця цього року, і до 2027 року зламати залежність блоку від російських енергоресурсів.
Раніше повідомлялося, що близько тижня тому канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про неможливість відмовитися від газу з РФ "прямо зараз".
Додамо, що за прогнозом канцлера, Австрія перестане бути залежною від газу РФ через кілька років.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.