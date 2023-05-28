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Австрия передаст Украине 2 млн евро на гуманитарное разминирование

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Воскресенье 28 мая 2023 05:48
Австрия передаст Украине 2 млн евро на гуманитарное разминирование Фото: Австрия передаст 2 млн евро на разминирование (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Федеральное правительство Австрии предоставит Украине 2 млн. евро для гуманитарного разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Твиттер федерального канцлера Австрии Карла Негаммера.

Средства поступят на счет словенской организации "Международный трастовый фонд" (ITF).

"Все остается по-прежнему: ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю, пока она является зоной боевых действий. Мы поможем с финансовой поддержкой для разминирования и предоставим 2 млн. евро, чтобы поддержать ITF в разминировании", - говорится в сообщении.

Разминирование Украины

Из-за постоянных российских атак большая часть территории Украины загрязнена снарядами и минами. Еще хуже ситуация на деоккупированных территориях, захватчики, отступая, миновали.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию территорий. Теперь страна планирует создать коалицию государств, которые помогут в этом вопросе.

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