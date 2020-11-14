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Австрія вводить локдаун. Виходити з дому можна один раз на день

Відень, Субота 14 листопада 2020 19:55
Австрія вводить локдаун. Виходити з дому можна один раз на день
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/unisvienna)
Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про рішення ввести в країні загальнонаціональний жорсткий карантин (локдаун). Локдаун буде діяти з вівторка, 17 листопада, до 6 грудня.

Про це повідомляє австрійське видання Kurier.

З вівторка, школи країни перейдуть на дистанційне навчання, а торгівля буде заборонена, крім критично важливих об'єктів: продуктових магазинів, аптек тощо.. Заклади громадського харчування також закрили.

Уряд також закликає уникати контактів з іншими людьми, тому ввів обмеження: за добу поза будинком можна контактувати тільки з однією людиною. Крім того, в Австрії буде діяти цілодобове обмеження на вихід з будинку: покидати домівки можна тільки за крайньої потреби.

Як пояснив канцлер, метою національного локдауну є стримування кількості випадків коронавірусу на низькому рівні впродовж "тривалого часу".

"Я знаю, що найближчі тижні будуть для нас дуже важким часом", - заявив Курц на прес-конференції у Відні.

Нагадаємо, сьогодні Греція вирішила закрити школи через зростання випадків коронавірусу. Школи не працюватимуть до кінця листопада.

Крім того, нещодавно комендантську годину ввели в Чорногорії. Уряд країни намагається зупинити поширення коронавірусу.

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