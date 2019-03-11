Австрія звинуватила Україну в цензурі через недопуск журналіста

Посла України викликали для бесіди в МЗС

Генеральный секретарь по иностранным делам Йоханнес Петерлик заявил, что запрет на въезд в Украину руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу "является актом цензуры, который неприемлем в Европе". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.

Сообщается, что посла Украины вызвали для беседы в МИД.

"Запрет на въезд корреспонденту ORF Кристиану Вершютцу в Украину является актом цензуры, который неприемлем в Европе. Мы осуждаем этот подход и призываем к снятию запрета", - заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Генеральный секретарь МИД Йоханнес Петерлик призвал посла предоставить доказательства обвинений Украины против журналиста ORF.

"Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства против независимого журналиста. Это недопустимый односторонний акт цензуры, и он несовместим с ценностями и принципами соглашения об ассоциации с ЕС", - сказал Петерлик.

Отметим, Кристиан Вершютц - шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF.

Ранее Викарию Киевской митрополии УПЦ МП епископу Гедеону (Юрию Харону) запретили въезд в Украину.

РБК-Украина писало, что у Гедеона из-за наличия гражданства нескольких стран изъяли украинский загранпаспорт. Кроме того, его уличили в антиукраинской пропаганде. Также в ходе собеседования стало известно, что он является сторонником "русского мира". На его странице в Facebook изложена фотокопия протокола изъятия паспорта, в котором указано, что пограничники обнаружили у него документы, которые ранее считались утерянными.