Вчені сказали, скільки населення потрібно провакцинувати від коронавіруса

Фото: лікар (РБК-Україна)

Логіка вакцинації полягає в тому, щоб припинити всілякі ланцюжка передачі інфекції. При організованому і масовому прищепленні більш ніж 70% населення можна буде повністю викорінити коронавірус.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавіруса".

При цьому, відповідно до соцопитувань, близько половини українців проти вакцинації. Це стає ще одним викликом для уряду не тільки України, але й інших країн.

"Коли ми говоримо про вакциноуправляемых інфекціях, якщо більш ніж 11% населення неімунні, тобто умови для поширення вірусу. Але наскільки реально прищепити більш ніж 80% населення - це буде проблематично", - зазначила завідувач кафедри епідеміології НМУ ім. Богомольця, доктор медичних наук Ірина Колеснікова.

Нагадаємо, вчора у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали "світлом в кінці тунелю" останні результати досліджень вакцин від коронавіруса.

Також повідомлялося, що розробник можливої вакцини від коронавіруса AstraZeneca готовий виготовити 200 мільйонів доз до кінця поточного року.