Австрия может рассмотреть вступление в НАТО: экс-глава Минобороны назвал условие

Фасслабенд отметил, что Австрия практически полностью окружена странами-членами НАТО. И в случае атаки с востока страна рассчитывает, что России придется сначала пройти через Словакию, которая находится в НАТО.

"Если бы Словакия вышла из НАТО, это ухудшило бы ситуацию с безопасностью и для Австрии. Это, безусловно, вызвало бы большую дискуссию о членстве Австрии в НАТО и о возможном вступлении в НАТО", - подчеркнул бывший министр.

Фасслабенд, который сегодня является директором Австрийского института европейской и безопасности политики, признает, что Австрия извлекает выгоду из своего географического положения.

"Это одна из причин, по которой говорят, что Австрии в настоящее время не угрожает непосредственная опасность. Она окружена странами-членами НАТО и, следовательно, находится в относительной безопасности", - добавил он.

Но экс-глава Минобороны обратил внимание, что австрийское правительство решило значительно увеличить расходы на оборону, поскольку "оно осознает, что нейтралитет не является щитом от любой внешней угрозы".

Нейтралитет Австрии

Австрия официально провозгласила свой нейтралитет в 1955 году, подписав Конституционный закон о постоянном нейтралитете. В соответствии с этим статусом, страна обязалась не вступать в военные альянсы и не размещать на своей территории иностранные военные базы.

Этот шаг стал важным условием для вывода советских, американских, британских и французских войск и восстановления полного суверенитета республики после Второй мировой войны.