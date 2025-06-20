Австрия может рассмотреть вступление в НАТО: экс-глава Минобороны назвал условие

Нейтральная Австрия может рассмотреть возможность членства в НАТО в случае, если Словакия выйдет из Альянса.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Dennik N заявил бывший министр обороны Австрии Вернер Фасслабенд.
Фасслабенд отметил, что Австрия практически полностью окружена странами-членами НАТО. И в случае атаки с востока страна рассчитывает, что России придется сначала пройти через Словакию, которая находится в НАТО.
"Если бы Словакия вышла из НАТО, это ухудшило бы ситуацию с безопасностью и для Австрии. Это, безусловно, вызвало бы большую дискуссию о членстве Австрии в НАТО и о возможном вступлении в НАТО", - подчеркнул бывший министр.
Фасслабенд, который сегодня является директором Австрийского института европейской и безопасности политики, признает, что Австрия извлекает выгоду из своего географического положения.
"Это одна из причин, по которой говорят, что Австрии в настоящее время не угрожает непосредственная опасность. Она окружена странами-членами НАТО и, следовательно, находится в относительной безопасности", - добавил он.
Но экс-глава Минобороны обратил внимание, что австрийское правительство решило значительно увеличить расходы на оборону, поскольку "оно осознает, что нейтралитет не является щитом от любой внешней угрозы".
Австрия официально провозгласила свой нейтралитет в 1955 году, подписав Конституционный закон о постоянном нейтралитете. В соответствии с этим статусом, страна обязалась не вступать в военные альянсы и не размещать на своей территории иностранные военные базы.
Этот шаг стал важным условием для вывода советских, американских, британских и французских войск и восстановления полного суверенитета республики после Второй мировой войны.
К слову, в прошлом году экспертная рабочая группа по вопросам безопасности Швейцарии предложила правительству страны пересмотреть нейтральный статус. Это связано с российской агрессией против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.