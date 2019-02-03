Австрія готова визнати Гуайдо президентом Венесуели

Австрія визнає Гуайдо, якщо Мадуро не проведе вільні вибори

Канцлер Австрии Сабастьян Курц заявил, что они готовы признать временным президентом лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, если Николас Мадуро не ответит на призывы Европейского Союза о проведении свободных и справедливых выборов в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также Курц рассказал, что провел телефонные переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Гуайдо, который заверил его в полной поддержке восстановления демократии в стране.

"Венесуэльцы слишком долго страдали от плохого управления и пренебрежения верховенством закона при Мадуро", - добавил канцлер Австрии.

Ранее сообщалось, что страны ЕС решили создать контактную группу по ситуации в Венесуэле. Высокий Представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что они приняли решение учредить международную контактную группу, что было бы согласовано со всеми странами-членами ЕС и с несколькими странами Латинской Америки, которые примут в ней участие.

Напомним, в Венесуэле тысячи людей вышли на акции протеста. Призыву председателя Национальной ассамблеи выйти на улицы в Каракасе в субботу, 2 февраля, последовали десятки тысяч человек, сторонники Гуайдо начали собираться в пяти точках по всему городу, после чего отправились к представительству Евросоюза на востоке Каракаса.