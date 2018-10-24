Фірташа можуть екстрадувати до США

Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

Суд ЄС 24 жовтня виніс рішення по справі, яке безпосередньо не стосувалося Фірташа, але може вплинути на його подальшу долю

Суд Європейського Союзу ухвалив рішення, яке може відкрити шлях до екстрадиції бізнесмена Дмитра Фірташа з Австрії до США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС News Україна.

Суд ЄС 24 жовтня виніс рішення по справі, яке безпосередньо не стосувалося Фірташа, але може вплинути на його подальшу долю.

Як зазначає видання, 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня прийшов до висновку про допустимість екстрадиції та кримінального переслідування Фірташа на вимогу США. Однак у грудні 2017 року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського бізнесмена про перегляд дозволу на його екстрадицію. Саму екстрадиційну процедуру призупинили.

Пізніше в 2017 році ця ж австрійська інстанція звернулася в Суд ЄС, щоб той вказав, чи можуть застосовуватися норми Хартії ЄС з прав людини при апеляційних розглядах в Австрії. Від рішення суду по цій справі залежить в тому числі і подальший хід справи Фірташа.

Справа в тому, що зазвичай адвокати, захищаючи своїх клієнтів, посилаються на Європейську конвенцію про права людини і основні свободи, тоді як відсилання до Хартії ЄС спантеличила австрійське судочинство.

При цьому звернення, адресоване до Суду ЄС, не пов'язане зі справою Дмитра Фірташа, там мова йде про трьох інших бізнесменів. Але захисники пана Фірташа використовували цю ситуацію у своїй апеляції до Верховного суду Австрії і також послалися на норми Хартії ЄС з прав людини, що дозволило затягнути екстрадицію більш ніж на рік.

Сьогодні Суд ЄС фактично вказав, що Хартія ЄС не зобов'язує національний австрійський суд повторно розглядати справу, щодо якого вже є рішення, якщо одна із сторін декларує бажання домогтися його перегляду саме на основі Хартії ЄС.

У Верховному суді Австрії в 2017 році повідомляли, що виконання рішення суду про допустимість екстрадиції Фірташа в США надання роз'яснень Судом ЄС.

Після сьогоднішнього вердикту остаточне рішення про екстрадицію Фірташа в США повинен вжити міністр юстиції Австрії.

Зазначимо, раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що Генеральна прокуратура найближчим часом має намір повідомити про нові справи проти компаній бізнесмена Дмитра Фірташа.