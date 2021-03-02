Австрія та Данія розглядають співпрацю з Ізраїлем для виробництва COVID-вакцин

За словами Нетаньягу, лідери обговорять ідею про "міжнародну корпорацію з виробництва вакцин".

Себастьян Курц, як цитує Bild, пояснив, що країни не хочуть далі покладатися у питанні вакцин тільки на Євросоюз і вказувати на проблеми поставки COVID-препаратів.

"Влітку ми домовилися, що вакцини для країн-членів будуть закуплені завчасно і швидко затверджені. Хоча фундаментально підхід був правильним, Європейське медичне агентство надто повільно затверджує вакцини, і є проблеми з поставками від фармкомпаній", - сказав канцлер Австрії.

Прем’єр Данії у своїх коментарях зауважила, що перемовини з Ізраїлем не означають нестачу довіри до ЄС.