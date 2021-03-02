Австрия и Дания рассматривают сотрудничество с Израилем для производства COVID-вакцин

По словам Нетаньяху, лидеры обсудят идею о "международной корпорации по производству вакцин".

Себастьян Курц, как цитирует Bild, объяснил, что страны не хотят дальше полагаться в вопросе вакцин только на Евросоюз и указывать на проблемы поставки COVID-препаратов.

"Летом мы договорились, что вакцины для стран-членов будут закуплены заблаговременно и быстро утвержденные. Хотя фундаментально подход был правильным, Европейское медицинское агентство слишком медленно утверждает вакцины, и есть проблемы с поставками от фармкомпаний", - сказал канцлер Австрии.

Премьер Дании в своих комментариях отметила, что переговоры с Израилем не означают недостаток доверия к ЕС.