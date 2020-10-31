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Австрія 3 листопада повертається до жорсткого карантину

Відень, Субота 31 жовтня 2020 21:08
Австрія 3 листопада повертається до жорсткого карантину
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/unisvienna)
Автор: Дмитро Левицький

Опівночі вівторка, 3 листопада, Австрія повернеться до жорсткого карантину. Це буде другий локдаун за рік через пандемію коронавірусу.

Про це оголосив канцлер Австрії Себастьян Курц у Twitter.

З вівторка в країні буде введено комендантську годину, яка діятиме до 30 листопада. Австрійцям буде заборонено полишати своє житло з 20:00 до 6:00 для зустрічей чи відвідування інших людей. Водночас буде дозволено ходити на роботу, прогулюватися чи допомагати іншим людям.

За даними австрійських ЗМІ, в країні також заборонять відвідувати ресторани та кафе. Заклади громадського харчування будуть подавати їжу чи напої лише на виніс. Готелям буде дозволено приймати лише бізнес-клієнтів. Також закриють зоопарки, театри та музеї.

Школи в Австрії продовжать працювати, але австрійська влада перевірить, чи впливають вони на поширення коронавірусу.

Як пояснив Курц, такі заходи потрібні для того, щоб не допустити перевантаження системи охорони здоров'я.

"Ми усвідомлюємо, що ці заходи непопулярні та означають масове обмеження свободи. Але вони необхідні для полегшення нашого лікування", - наголосив він.

Нагадаємо, напередодні рішення про посилення карантину підтримали в Бельгії. Уряд заборонив роботу магазинів та рекомендував перейти на віддалену роботу.

Як писало РБК-Україна, у ВООЗ називали введення загальнонаціонального карантину крайньою мірою для підготовки системи охорони здоров'я.

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