В Австрії зафіксували перші випадки коронавіруса

Перші випадки зараження коронавірусом зафіксували в Австрії. Про це заявив губернатор федеральної землі Тіроль Гюнтер Платер, передає Kurier.

За його словами, у двох людей підтвердилися підозри на коронавірус. На даний момент вони з високою температурою знаходяться в одній з лікарень Інсбрука.

Також повідомляється, що заражені молоді люди недавно повернулися з італійського регіону Ломбардія. Зазначимо, саме в цьому регіоні зафіксована найбільший спалах коронавірусу.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив про перший випадок коронавірусу в країні. Чоловіка з симптомами вірусу госпіталізували в Загребі, раніше він відвідував італійський Мілан.

До цього Австрія відновила залізничне сполучення з Італією, яке було припинено через коронавірус. Канцлер Себастіан Курц заявляв, що людей з підозрою на зараження коронавірусом будуть затримувати і перевіряти. При цьому Європейський союз не приймав рішення про закриття кордонів через коронавірус в Італії.