В Австрії затримали п'ятьох спортсменів за допінг

В Австрії затримали також спортивного лікаря та його спільника з Німеччини

В австрийской коммуне Зефельд-ин-Тироль и в Германии были задержаны девять человек в рамках дела об употреблении и распространении допинга. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь сообщение Федеральной полиции Австрии.

Сообщается, что задержны спортсмены из Австрии, Казахстана и Эстонии. Кроме того, задержаны два члена предполагаемой преступной группировки, а также спортивный врач и его сообщник из Германии.

Отметим, в австрийской коммуне Зефельд-ин-Тироль с 20 февраля по 3 марта 2019 года проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет требовал от России возврата 24 медалей. Российских спортсменов уличили в применении допинга на Играх 2008, 2012 и 2014 годов. Отмечается, что возвращены только пять медалей.

МОК обратился с официальным письмом в Олимпийский комитет России (ОКР) с требованием до 24 декабря уведомить все национальные федерации о необходимости вернуть награды. Это должны сделать и чистые спортсмены, которые выступали в одной команде или экипаже с нарушителями.