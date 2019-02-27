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В Австрії затримали п'ятьох спортсменів за допінг

Новини » Надзвичайні події    27.02.2019 - 15:47
В Австрії затримали п'ятьох спортсменів за допінг
Ілюстративне фото (GettyImage)

В Австрії затримали також спортивного лікаря та його спільника з Німеччини

В австрійській комуні Зефельд-ін-Тіроль і в Німеччині було затримано дев'ять осіб в рамках справи про вживання та розповсюдження допінгу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись повідомлення Федеральної поліції Австрії.

Повідомляється, що затримані спортсмени з Австрії, Казахстану та Естонії. Крім того, затримані два члена передбачуваної злочинного угруповання, а також спортивний лікар і його спільник з Німеччини.

Відзначимо, в австрійській комуні Зефельд-ін-Тіроль з 20 лютого по 3 березня 2019 року проходить чемпіонат світу з лижних видів спорту.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд в Лозанні визнав 12 російських легкоатлетів винними в порушенні антидопінгових правил.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет вимагав від Росії повернення 24 медалей. Російських спортсменів викрили у вживанні допінгу на Іграх 2008, 2012 і 2014 років. Відзначається, що повернуті тільки п'ять медалей.

МОК звернувся з офіційним листом Олімпійський комітет Росії (ОКР) з вимогою до 24 грудня повідомити всі національні федерації про необхідність повернути нагороди. Це повинні зробити і чисті спортсмени, які виступали в одній команді або екіпажі з порушниками.

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